Bayer 04: Bailey & Alario im Sommer weg?

Bayer Leverkusen droht im Sommer ein kleiner Umbruch in der Offensive. Die ‚Sport Bild‘ nennt Leon Bailey (23) und Lucas Alario (28) als Kandidaten für einen möglichen Abgang im Sommertransferfenster.

Der Vertrag des Erstgenannten läuft noch bis 2023. Dem Bericht zufolge würde Bayer dem Jamaikaner keine Steine in den Weg legen, wenn ein Interessent 40 Millionen Euro Ablöse bietet. Bereits im vergangenen Sommer hatte es Abschiedsgerüchte um Bailey gegeben, der blieb letztendlich aber unter Bayer-Kreuz.

Alario ist nur noch bis 2022 an die Werkself gebunden. Wollen die Verantwortlichen noch eine Ablöse für den Stürmer kassieren, müsste im Sommer also der Verkauf erfolgen. Wie auch Bailey war der Argentinier bereits im Vorjahr mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden, Bayer verweigerte aber aufgrund der personell angespannten Situation in der Offensive die Freigabe.

Die zwei besten Torschützen

Zusammen sind die beiden die zwei besten Bundesliga-Torschützen der Leverkusener in der laufenden Saison. Alario traf bereits achtmal, ist seit Mitte Dezember aber ohne Tor. Bailey traf fünfmal, wettbewerbsübergreifend kommt er sogar auf elf Tore und neun Vorlagen.