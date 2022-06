Kaufmann vor Wechsel zum KSC

Der Karlsruher SC hat offenbar innerhalb der zweiten Liga einen Nachfolger für Torjäger Philipp Hofmann gefunden. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ zieht es Mikkel Kaufmann nach Baden. Die Tageszeitung rechnet damit, dass der Deal „zeitnah“ über die Bühne geht. Der 21-jährige Mittelstürmer lief in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für den Hamburger SV auf.

Die Rothosen ihrerseits wollen die 1,5 Millionen Euro teure Kaufoption für den Angreifer vom FC Kopenhagen verstreichen lassen. Kaufmann kam in Hamburg erst spät in Schwung. Seine einzigen beiden Treffer erzielte der dänische U21-Nationalspieler kurz vor dem Saisonende. Darüber hinaus bestritt der 1,90 Meter große Rechtsfuß lediglich zwei seiner 26 Ligaeinsätze von Beginn an.