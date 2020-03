Barça ließ Olmo zu lange zappeln

Der FC Barcelona hat es sich selbst zuzuschreiben, Dani Olmo (21) im Winter nicht verpflichtet zu haben. Wie der Neuzugang von RB Leipzig in einem Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘ erzählt, habe ihn Barça gebeten, „bis Januar zu warten“. Erst dann wollten die Katalanen dem spanischen Nationalspieler ein Angebot vorlegen.

Olmo dauerte das zu lange und so unterschrieb er bereits, bevor das Angebot aus Barcelona eintreffen konnte, in Leipzig. Die Sachsen hätten „darauf bestanden“, ihn zu verpflichten und dem Mittelfeldspieler ein „Projekt für die Zukunft“ aufgezeigt. Bis 2024 hat sich der vielseitige Dribbler an RB gebunden.