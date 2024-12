Vier Klubs wollen Juve-Flop Arthur

Den brasilianischen Mittelfeldspieler Arthur Melo könnte es im Winter von Juventus Turin nach Spanien ziehen. Gianluca Di Marzio berichtet, dass der FC Villarreal, Betis Sevilla und der FC Valencia Interesse an dem 28-Jährigen bekunden. In der Vergangenheit wurde bereits der FC Girona als möglicher Abnehmer gehandelt.

In Turin hat Arthur überhaupt keine Perspektive, war in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim AC Florenz geparkt. Noch vor etwas mehr als vier Jahren hatte die Alte Dame mehr als 80 Millionen Euro für den 22-fachen Nationalspieler an den FC Barcelona überwiesen, rentiert hat sich diese Investition nie.