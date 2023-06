Union aus dem Rennen: Bundesliga-Duo hofft auf Martin

Schon bald herrscht Klarheit darüber, wie es für Michael Martin im Sommer weitergeht. Nach FT-Infos entscheidet sich die Zukunft des talentierten Mittelfeldspielers innerhalb der kommenden zwei Wochen. Die Saisonvorbereitung soll der 22-Jährige nach Möglichkeit mit seinem neuen Klub verbringen.

Wie FT erfahren hat, befinden sich der 1. FC Köln und der 1. FC Heidenheim nach wie vor im Rennen um die Dienste von Martin. Ein Wechsel zu Union Berlin steht dagegen nicht mehr zur Debatte. Insbesondere die Aussicht auf Spielzeit ist dem Profi vom SV Ried wichtig – die wäre bei Champions League-Teilnehmer Union womöglich nicht gegeben.

Martin, der in seiner Jugend bereits beim FCH aktiv war, ist an den österreichischen Erstligisten vertraglich noch bis 2024 gebunden. Für die Oberösterreicher absolvierte der hochveranlagte Mittelfeldmann bislang 33 Einsätze, in denen er sich zum unumstrittenen Stammspieler entwickelte.