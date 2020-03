Brescia legt den Preis für Tonali fest

Wer auch immer Toptalent Sandro Tonali (19) verpflichten will, der muss das Portemonnaie ganz weit öffnen. 55 Millionen Euro will Brescia Calcio laut ‚calciomercato.com‘ für seinen jungen Mittelfeldlenker sehen. Ein erster konkreter Anhaltspunkt für die zahlreichen Klubs, die bereits an die Tür geklopft haben.

Als Favorit im Rennen um Tonali gilt Juventus Turin. Weitere Interessenten sollen der FC Liverpool, Manchester United, Manchester City sowie Paris St. Germain sein. Auch Borussia Dortmund wurde in den vergangenen Monaten immer mal wieder genannt, konkret scheint die Sache derzeit aber nicht zu sein.