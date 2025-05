Wer überträgt Tottenham vs. Manchester United live im TV & Stream?

Sowohl für Tottenham Hotspur als auch für Manchester United war diese Saison der reinste Albtraum. In der Liga enttäuschten beide Teams auf ganzer Linie und landeten auf den Rängen 16 (United) und 17 (Tottenham). Nur der Schwäche der drei unter ihnen stehenden Vereine ist es zu verdanken, dass beide nie ernsthaft etwas mit dem Abstieg aus der Premier League zu tun hatten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heute, am 21. Mai 2025, ab 21 Uhr stehen sich Tottenham und Manchester United in Bilbao im Finale der Europa League gegenüber und können die Saison noch retten. Der Gewinner erhält für die kommende Spielzeit sogar einen Startplatz in der Champions League. In der Premier League setzten sich in beiden Duellen die Nordlondoner durch, ManUnited wartet seit fünf Partien mal wieder auf einen Sieg gegen die Spurs. Klappt es ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison?

Wer überträgt das Spiel?

Es ist alles angerichtet für eine Partie zwischen zwei kriselnden Teams, für die es um alles geht. Wer das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United sehen möchte, kann im linearen TV ‚RTL‘ einschalten. Die Übertragung im Free-TV beginnt um 20:15 Uhr, ab dann werden Moderator Cornelius Küpper und Felix Kroos durch das Programm führen. Um 21 Uhr löst dann mit dem Anpfiff Kommentator Marco Hagemann ab, als Experte fungiert Lothar Matthäus. Der Fernsehsender bietet auch einen Livestream auf ‚RTL+‘ an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Spurs und den Red Devils weder im TV noch im Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Liveticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. Außerdem bleibt ihr mit unserem TV-Guide immer auf dem Laufenden.