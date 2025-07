Röhl-Abschied fix

Danny Röhl wird Sheffield Wednesday verlassen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der deutsche Übungsleiter die Mitarbeiter und Spieler bereits über diesen Schritt informiert. Sein Vertrag beim englischen Zweitligisten war noch bis 2027 datiert.

Update (12:12 Uhr): Sheffield verkündet die einvernehmliche Trennung nun offiziell.

Dem Fachmagazin zufolge darf der 36-Jährige sofort bei einem neuen Arbeitgeber anheuern, ein Abnehmer ist zur Stunde jedoch nicht in Sicht. In der Bundesliga und der Premier League genießt Röhl ein hohes Ansehen, in den vergangenen Monaten wurde er unter anderem mit RB Leipzig, Werder Bremen und Leicester City in Verbindung gebracht.