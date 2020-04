Stuttgart will Phillips halten

Der VfB Stuttgart möchte auch in Zukunft mit Nathaniel Phillips planen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Schwaben den 23-jährigen Innenverteidiger über das Saisonende hinaus halten. Bis dahin ist Phillips vom FC Liverpool ausgeliehen.

Sollte der VfB den Sprung in die erste Liga schaffen, wären die Reds offenbar bereit, ihr Talent erneut nach Stuttgart zu verleihen. Die Schwaben wären in diesem Fall der erste Ansprechpartner des amtierenden Champions League-Siegers. Phillips hat in der Rückrunde noch keine Zweitliga-Minute für den VfB verpasst.