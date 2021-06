Fenerbahce will Kolasinac

Sead Kolasinac hat trotz einer schwachen Rückrunde bei Schalke 04 das Interesse von Fenerbahce auf sich gezogen. Laut der türkischen Tageszeitung ‚Takvim‘ arbeiten die Berater des Linksverteidigers an einer Vertragsauflösung beim FC Arsenal. An die Londoner ist der bosnische Nationalspieler noch bis 2022 vertraglich gebunden, spielt in den Planungen des Klubs jedoch keine Rolle mehr.

Für Schalke ist ein längeres Engagement von Kolasinac finanziell nicht zu stemmen. Der 28-Jährige selbst soll sich dem Bericht zufolge einen Wechsel nach Istanbul gut vorstellen können. Dort würde das Kraftpaket erneut auf Kumpel Mesut Özil treffen. Seit Januar schnürt der 32-jährige Spielmacher seine Schuhe für Fenerbahce.