Karlsruhe: Erneute Goller-Leihe geplatzt?

Benjamin Goller wird wohl nicht erneut beim Karlsruher SC aufschlagen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kann sich der Zweitligist eine weitere Leihe des 22-Jährigen schlicht nicht leisten. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit parkte Werder Bremen den Flügelspieler erfolgreich beim KSC.

Eine unmittelbare Zukunft in Bremen hat Goller nicht. Der ‚Bild‘ zufolge will Werder den Rechtsfuß nach wie vor eine weitere Saison verleihen. Gespräche mit anderen Zweitligisten sollen dem Bericht zufolge noch in dieser Woche stattfinden.