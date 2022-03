Conference League-Viertelfinale ausgelost

Nach der Champions League und der Europa League wurde auch das Viertelfinale der im Sommer neugeschaffenen UEFA Conference League ausgelost. Dabei trifft die AS Rom auf den norwegischen Meister FK Bodö/Glimt, gegen den es in der Gruppenphase eine sensationelle 1:6-Pleite setzte.

Olympique Marseille muss gegen PAOK Saloniki ran, während es die PSV Eindhoven um Trainer Roger Schmidt und Ex-Nationalspieler Mario Götze mit Leicester City aus der englischen Premier League zu tun bekommt. Feyenoord Rotterdam trifft auf Slavia Prag.

Quarter-finals ✅



Which game are you most excited about? 🤗#UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/qF7xLzMMmT