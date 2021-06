Löws Ära endet im Achtelfinale | Schwache Noten für Müller und Co.

In einer kurzweiligen ersten Halbzeit war Deutschland zu Beginn an hellwach und brachte England mit einigen frühen Chancen unter Bedrängnis. In der siebten Minute wurde Leon Goretzka nach einem Traumpass von Thomas Müller in letzter Sekunde per Foul gestoppt.

Nach der ersten Drangphase waren auch die Three Lions im Spiel und kamen unter anderem durch Raheem Sterling (16.) zu Abschlüssen. England wurde dominanter und konnte über Matthias Ginters rechte Seite die Schnelligkeitsvorteile von Sterling und Luke Shaw ausspielen.

Die etwas fahrig wirkende Löw-Elf kam erst in der 32. Minute durch Timo Werner wieder zu einer Großchance. Als beide Teams schon mit dem Halbzeitpfiff rechneten, fing Sterling einen schwachen Rückpass von Müller ab. Ginters Klärungsversuch prallt von Müller ab auf den freistehenden Harry Kane, der zunächst Manuel Neuer überwinden will, Mats Hummels kann in höchster Not klären.

England eiskalt

Direkt nach der Halbzeitpause die erste Großchance für Deutschland. In der 48. Minute pariert Jordan Pickford eine wunderbare Direktabnahme von Kai Havertz. Danach waren beide Teams hauptsächlich auf eine sichere Defensive bedacht und es entstanden selten dynamische Spielzüge. Vor allem auf den Flügeln wurden Robin Gosens und Joshua Kimmich gut gedeckt und kamen kaum zur Entfaltung.

In einer ausgeglichenen Phase des Spiels ging England nach dem ersten guten Spielzug der zweiten Halbzeit durch Sterling (75.) in Führung. In der 80. Minute die Mega-Chance für Deutschland. Müller enteilt nach einem Steilpass von Havertz der englischen Verteidigung und läuft allein auf Pickford zu, der Abschluss geht jedoch knapp am Tor vorbei. Kurz darauf erhöht England in der 85. Minute nach einem Fehler des eingewechselten Serge Gnabry im Mittelfeld auf 2:0. Das Team von Gareth Southgate steht damit im Viertelfinale und trifft auf den Sieger aus der Partie Schweden gegen Ukraine.

Torfolge

0:1 Sterling (75.) Sterling selbst leitet mit einem Dribbling den Angriff ein. Kane legt vom Sechzehner nach links ab auf Grealish, der auf Shaw weiterleitet. Dessen scharfe Hereingabe in den Fünfmeterraum findet wiederum Sterling, der Neuer aus kurzer Distanz keine Chance lässt.

0:2 Kane (85.) Ein Ballverlust von Gnabry im Mittelfeld verursacht den nächsten Gegenstoß. Shaw nimmt den Ball mit, spielt auf die linke Seite zu Grealish. Der Offensivstar von Aston Villa muss daraufhin nur noch in die Mitte auf den freistehenden Kane flanken, der zum Endstand einköpft.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt

68‘ Gnabry (5,5) für Werner

88‘ Can für Ginter