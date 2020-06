Neuer Vertrag: Liverpool verhandelt mit Wijnaldum

Georginio Wijnaldum könnte demnächst beim FC Liverpool verlängern. Nach Informationen des ‚Guardian‘ befinden sich die beiden Parteien in positiven Gesprächen, was eine längerfristige Zukunft des Mittelfeldspielers bei den Reds betrifft. Demnach soll der 29-Jährige noch bis mindestens 2024 an der Anfield Road gehalten werden.

Der aktuelle Vertrag des niederländischen Nationalspielers läuft 2021 aus. Wijnaldum selbst möchte ebenfalls weiter unter LFC-Trainer Jürgen Klopp spielen. Voraussetzung für die Vertragsgespräche war die Zusage, auch weiterhin als Schlüsselspieler angesehen zu werden.