Bundesliga-Interesse an Dreyer

Der dänische Nationalspieler Anders Dreyer könnte in Zukunft in der Bundesliga spielen. Laut der Zeitung ‚BT‘ zeigen ein ungenannter Klub aus der deutschen ersten Liga sowie drei Vereine aus der Türkei Interesse am 24-jährigen Flügelspieler. Dreyer war im vergangenen Sommer vom FC Midtylland zu Rubin Kazan gewechselt, im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aber zu seinem Ex-Verein zurückgekehrt.

Die Vertragssituation von Dreyer gestaltet sich laut ‚BT‘ nun kompliziert, da es nach wie vor Fragezeichen darum gebe, wie zukünftig mit Spielern umgegangen wird, die in den Kriegsländern unter Vertrag stehen. Dem Bericht zufolge könnte Dreyer nach aktuellem Stand für ein Jahr kostenlos bei einem Klub unterschreiben. Oder aber ein Interessent zahlt eine Ablöse für den Flügelspieler, sodass es zu einem branchenüblichen Transfer käme. Auch Midtylland arbeite an einer Verpflichtung.