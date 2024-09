60 Millionen: City will englischen Nationalspieler

Manchester City könnte sich auf der Suche nach einer Verstärkung für das offensive Mittelfeld bei einem Premier League-Konkurrenten bedienen. Laut ‚HITC‘ haben die Skyblues ein Auge Morgan Gibbs-White geworfen. Der 24-jährige Engländer steht bei Nottingham Forrest noch bis 2027 unter Vertrag und wurde mit einem 60-Millionen-Preisschild versehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge planen die Tricky Trees aber, Gespräche mit Gibbs-White über eine Verlängerung zeitnah zu starten. Der einmalige Nationalspieler konnte in der vergangenen Saison in 37 Ligapartien fünf Tore und zehn Vorlagen verbuchen. Eventuell steht bald der nächste Karriereschritt an.