Werder: Ducksch äußert sich zu Wechseloptionen

Marvin Ducksch hegt trotz der anhaltenden Fankritik an seiner Person aktuell keine konkreten Wechselgedanken. In einem Interview mit der ‚Bild‘ offenbart der 30-Jährige, warum er seine bis Mitte Juli gültige Ausstiegsklausel nicht aktiviert hat und bei welchem Angebot er dennoch an einem Abgang von Werder Bremen interessiert wäre: „Es gab nichts Konkretes, deshalb habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich fühle mich hier wohl und sehe, dass Leistungsträger wie Mitchell Weiser verlängert haben. Der Verein macht Schritte nach vorne. Deshalb bin sehr zufrieden.“

Ein Sommerwechsel ist aber damit nicht definitiv vom Tisch. „Das kann ich nicht zu 100 Prozent sagen. Im Fußball kann natürlich alles passieren. Aber ich fühle mich wohl hier und muss nicht unbedingt wechseln. Wenn ein gutes Angebot reinkommt, kann ich mir aber vorstellen, dass Werder sich mit mir zusammensetzen will.“ Zudem betont der Mittelstürmer, dass er selbst nur bei für ihn sinnvollen Anfragen ins Grübeln käme. „Ich würde nichts machen, nur damit ich ein bisschen mehr Geld verdiene. Ich muss auf jeden Fall gute Chancen auf Einsätze haben. Ich liebe einfach das Fußballspielen“, so Ducksch.