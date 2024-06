Mourinho übernimmt bei Fenerbahce

The Special One hat eine neue Mission: Fenerbahce verpflichtet José Mourinho als neuen Trainer ab der kommenden Saison. „Lasst uns unsere Reise gemeinsam beginnen“, teilt der Portugiese in einem kurzen Video auf dem X-Account des türkischen Spitzenklubs mit. Am heutigen Sonntag soll Mourinho um 19 Uhr im Stadion vorgestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Istanbul hat Mourinho dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Er folgt auf Ismail Kartal, der mit Fener in der abgelaufenen Saison trotz sehr starker Leistung nur Vizemeister hinter Galatasaray wurde. Seit 2014 wartet der 19-malige türkische Meister auf einen Titel in der Süper Lig. Mourinho soll den Traditionsklub nun zum Erfolg führen.

Lese-Tipp

Fenerbahce macht Weg frei für Mourinho

Der Job bei Fenerbahce ist bereits die zehnte Trainerstation in Mourinhos Karriere. Der 61-Jährige war seit Januar vereinslos. Zuvor trainierte er zweieinhalb Jahre die AS Rom und gewann mit dem italienischen Hauptstadtklub 2022 die Conference League. In seiner Karriere holte der Startrainer mit seinen verschiedenen Teams 28 Vereinstitel – unter anderem sechs nationale Meisterschaften und zwei Champions League-Titel. Viermal wurde Mourinho zum Weltklubtrainer des Jahres gewählt.