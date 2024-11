Hecking-Debüt: Bochum klaut Bayer Punkte

Der VfL Bochum fährt beim Debüt von Trainer Dieter Hecking seinen zweiten Punkt in dieser Saison ein. Gegen Bayer Leverkusen erkämpfte sich der Tabellenletzte auf dramatische Art und Weise ein 1:1. Das Tor für den Revierklub erzielte Koji Miyoshi in der 89. Minute. Zuvor hatte Patrik Schick die Werkself noch in der ersten Halbzeit in Führung gebracht (18.).

Die Bochumer stehen nun mit zwei Punkten nach wie vor auf Rang 18, schöpfen aber wichtige Hoffnung im Abstiegskampf. Erst Anfang der Woche hatte Hecking als neuer VfL-Coach unterschrieben. Für die Leverkusener ist es nach dem 2:2 gegen Holstein Kiel am sechsten Spieltag bereits der zweite unnötige Punktverlust gegen Klubs aus dem Tabellenkeller.