Ancelotti über Kroos-Zukunft: „Denke, er wird weitermachen“

Carlo Ancelotti (64) glaubt nicht an ein Karriereende von Toni Kroos im Sommer. Wie der Trainer von Real Madrid gegenüber Medienvertretern zu Protokoll gab, rechnet er damit, dass der Mittelfeldstratege seine Schuhe noch nicht an den Nagel hängt: „Er möchte aufhören, wenn er sieht, dass sein Niveau gesunken ist. Also in diesem Sinne denke ich, er wird weitermachen.“

Der 34-Jährige sei „ein sehr verantwortungsbewusster Mensch, der eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie seine Zukunft aussehen wird.“ Allerdings stellt der Italiener auch klar: „Ich werde Kroos nicht raten, was er tun muss. Er ist nicht mein Sohn, er hat alle geistigen Fähigkeiten, über seine Zukunft zu entscheiden.“ Kroos Vertrag in Madrid läuft zum Saisonende aus. Zuletzt wurde gemunkelt, der frischgebackene DFB-Rückkehrer könnte nach der anstehenden Europameisterschaft mit dem Profifußball aufhören