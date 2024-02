Real: Der Zeitplan für die Kroos-Zukunft

Für viele ist Toni Kroos einer der besten, für die ‚Marca‘ sogar „der beste Mittelfeldspieler der Welt“. Die Schlagzeile der Madrider Sportzeitung verdeutlicht den Legendenstatus, den sich die Passmaschine seit seinem Wechsel vor fast zehn Jahren bei Real Madrid erarbeitet hat. Wie es ab dem Sommer weitergeht, ist aber nach wie vor offen.

Erste Gespräche Ende März

Klarheit soll es in den kommenden Wochen geben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind die ersten Vertragsgespräche für Ende März geplant. Treibende Kraft auf Seiten der Madrilenen ist Carlo Ancelotti. Der italienische Chefcoach hatte zu Jahresbeginn selbst seinen Vertrag bis 2026 ausgedehnt und will auch zukünftig auf seinen Mittelfeld-Dirigenten setzen. Zumal mit Luka Modric (38) die zweite jahrelange Konstante wahrscheinlich im Sommer wegbrechen wird.

Mit einer schnellen Entscheidung von Kroos wird allerdings nicht gerechnet, zu wegweisend ist die Entscheidung in diesem Jahr. Geht es für den gebürtigen Greifswalder doch um nichts weniger als das Karriereende. Kroos will als Star und Leistungsträger abtreten, nicht als alternder Ergänzungsspieler. Ein Vereinswechsel kommt ohnehin nicht mehr in Frage.

Karriereende als Europameister?

Eine entscheidende Rolle könnte dabei auch die Europameisterschaft beziehungsweise Julian Nagelsmann spielen. Der Bundestrainer hat dem Real-Star die Tür für eine Teilnahme an der Heim-EM geöffnet, Kroos könnte also die größtmögliche Bühne nutzen, um abzutreten. Bleibt dieses Szenario aus, würden Reals Chancen wieder steigen.

Entsprechend könnte die Entscheidung sogar erst im Sommer, womöglich nach dem Finale am 14. Juli fallen. Am Lebensmittelpunkt Madrid soll sich für die Kroos-Familie aber so oder so nichts ändern.