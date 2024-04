Tottenham hat Sudakov im Blick

Tottenham Hotspur hat ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung von Giorgiy Sudakov von Shakhtar Donetsk. Wie ‚CaughtOffside‘ erfahren hat, suchen die Spurs in diesem Sommer nach einem technisch starken Mittelfeldspieler, der auch Torgefahr ausstrahlt, und sind dabei in der Ukraine fündig geworden. Der 21-Jährige passe mit seinen Fähigkeiten perfekt zum Spielsystem von Trainer Ange Postecoglu.

Weitere Interessenten für Sudakov sind Inter Mailand und Juventus Turin. Beide sind aber wohl nicht in der Lage, die von Donetsk aufgerufenen 70 Millionen Euro zu zahlen. Sudakov selbst hat keine Präferenz, aber ein klares Ziel: „Ich hoffe auf einen großen Wechsel in der Zukunft und arbeite darauf hin. Ich kann keine bestimmte Liga nennen oder herausheben. Aber jetzt bin ich ein Shakhtar-Spieler und versuche, hier mein Bestes zu geben. Im Sommer finden außerdem die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele statt, also möchte ich mich auf diese Turniere konzentrieren.“