Bayern verlängert mit Weltmeister Hennig

Der FC Bayern und Maximilian Hennig haben sich auf eine gemeinsame Zukunft geeinigt. Der Vertrag des 17-Jährigen wäre zum Saisonende ausgelaufen, nun haben sich der Linksverteidiger und der Rekordmeister aber auf eine Verlängerung geeinigt.

Bis 2026 bindet sich der frisch gebackene U17-Weltmeister an die Münchner. Seit 2014 durchschreitet Hennig die Jugendabteilung an der Säbener Straße. In der laufenden Spielzeit kam er zehnmal in der U19-Bundesliga und dreimal in der UEFA Youth League zum Einsatz.

„Hochtalentiertes Eigengewächs“

Halil Altintop, seines Zeichens Leiter des Bayern-Campus, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Hennig: „Maxi stand bei allen WM-Spielen für Deutschland in der Startelf. Er ist Bayer und seit Beginn an für unseren Nachwuchs am Ball. Er verkörpert menschlich und sportlich genau das, was wir uns beim FC Bayern für einen Spieler in seinem Alter wünschen und freuen uns daher sehr, dass dieses hochtalentierte Eigengewächs auch weiterhin mit uns seinen Entwicklungsweg fortsetzen möchte.“