Chelsea- Rückkehr: Lampards erste Worte

Frank Lampard hat noch einmal bekräftigt, dass er die für ihn vorgesehene Rolle als Interimstrainer des FC Chelsea voll annehmen will. „Ich bin hier, um vorerst mein Bestes zu geben. Ich kann der Zukunft nicht vorgreifen. Ich bin nur hier, um diesen Zeitraum zu beeinflussen. Dann werden wir sehen“, sagte der 44-Jährige im Zuge seiner Vorstellung.

Die Blues-Bosse Todd Boehly und Behdad Eghbali hatten zuvor in einem offiziellen Statement erklärt, dass sie in Lampards Anwesenheit die Suche nach einer endgültigen Lösung vorantreiben wollen. „Während wir unseren gründlichen und umfassenden Prozess für einen dauerhaften Cheftrainer fortsetzen, möchten wir dem Verein und unseren Fans einen klaren und stabilen Plan für den Rest der Saison vorlegen“, hieß es. José Mourinho, Julian Nagelsmann und Luis Enrique gelten in London als mögliche Langzeit-Optionen ab dem Sommer.

