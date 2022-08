Chelsea: Daran hakt der Auba-Transfer

Der Wechsel von Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang (33) vom FC Barcelona zum FC Chelsea könnte sich doch als etwas schwieriger gestalten. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Parteien bis in die gestrige Nacht verhandelt um einen Deal abzuwickeln, jedoch scheiterten die Verhandlungen zunächst. Hauptproblem sei demnach, dass beide Vereine unterschiedliche Modelle bei einem Transfer bevorzugen.

Die Blues würden demnach gerne Marcos Alonso mit in den Deal einrechnen, um nur 15 Millionen Euro bezahlen zu müssen. Die Katalanen bevorzugen jedoch einen Deal mit einer reinen Ablöse von 25 Millionen Euro, so der Bericht weiter. Dieses Geld würde sich positiver auf Barças Gehaltsbudget auswirken und so könne man die Registrierung von Jules Koundé (23) in Angriff nehmen. Trotz dieser Ausgangslage sei man wie bereits gestern berichtet bereit, den Wechsel durchzubringen.