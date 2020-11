Zidane und Conte wackeln | Neuer Wirbel um Pogba

Zidane bei Real in Gefahr?

Die Dinge wiederholen sich bei Real Madrid. Nach einer Niederlage in La Liga steht Zinedine Zidane erneut in der Kritik. Die ‚as‘ sendet in ihrer heutigen Ausgabe „das Alarmsignal“ über die Ereignisse beim Hauptstadtklub. Dabei schreckt die Sporttageszeitung nicht einmal mehr vor dem Wort „Krise“ zurück und erinnert daran, dass seit Beginn dieser Saison nur sechs Siege in elf Spielen erzielt wurden. Die ‚Sport‘ will soweit nicht gehen und sieht „Zidane in die Enge getrieben“. Allerdings soll Florentino Pérez intern bereits Zweifel geäußert haben. Der Real-Präsident ist angeblich mehr als unglücklich darüber, dass seine Merengues in diesem Herbst nur eines von drei Champions-League-Spielen gewinnen konnten.

Deschamps-Zitat über Pogba schlägt Wellen

Die englische Yellow Press wird ihrem reißerischen Ruf einmal mehr gerecht. Einen kleinen Nebensatz von Didier Deschamps verwandeln die Insel-Gazetten in eine Titelseite. Die Zutaten: Der Trainer der Équipe Tricolore, Paul Pogba und dessen Situation bei Manchester United. Eigentlich wollte Deschamps nur klarstellen, dass sein Mittelfeldregisseur gerade von einer längeren Verletzung sowie einer ausgestandenen Corona-Infektion zurückgekehrt war. Der Nationaltrainer merkte aber auch an, dass Pogba unter United-Coach Ole Gunnar Solskjaer immer kürzer zum Einsatz gekommen sei und auch nicht auf seiner bevorzugten Position aufgestellt wurde. Die Steilvorlage verwandelten die ‚Manchester Evening News‘ und der ‚Daily Mirror‘ und druckten die Schlagzeile: „Er ist im Moment nicht unbedingt glücklich.“

Conte-Zweifel in Mailand

Zinedine Zidane ist nicht der einzige Trainer, dessen Job in Gefahr sein soll. Laut der ‚Tuttosport‘ mehren sich auch die Zweifel um Inter-Coach Antonio Conte. Der Italiener wird zudem auch für seinen Umgang mit der Presse kritisiert. Den italienischen Medien zufolge sollen sich vor allem die Fans mehr und mehr gegen den Trainer aussprechen. Einen möglichen Nachfolger hat die Tageszeitung bereits in petto. Demnach soll bereits das Damoklesschwert Massimiliano Allegri über Conte hängen.