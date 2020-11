Deschamps: „Pogba kann nicht glücklich sein“

Didier Deschamps glaubt, dass Paul Pogba bei Manchester United derzeit unzufrieden ist. „Ich kenne Paul gut. Er ist bei seinem Klub in einer Situation, in er nicht glücklich sein kann, weder mit seiner Spielzeit noch mit seiner Position“, so der französische Nationaltrainer auf der gestrigen Pressekonferenz.

Pogba stand in der laufenden Saison zwar in elf von zwölf United-Pflichtspielen auf dem Platz, jedoch lediglich fünfmal von Beginn an. In der Premier League ist er noch ohne Torbeteiligung. Der Vertrag des Weltmeisters bei den Red Devils läuft noch bis 2022.