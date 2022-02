Liverpool behält Carvalho im Blick

Beim FC Liverpool hat man die Hoffnung auf die Verpflichtung von Fabio Carvalho nach dem gescheiterten Deal am Deadline Day noch nicht aufgegeben. „Natürlich sind wir weiterhin interessiert. Es wäre verrückt, wenn wir es nicht wären. Es liegt offensichtlich nicht in unserer Hand. Es war spät vor der Frist und es hat nicht geklappt. Wir werden sehen, was passiert“, zitiert ‚The Athletic‘ Trainer Jürgen Klopp. Trotz Einigung mit dem FC Fulham sowie bestandenem Medizincheck fiel der Carvalho-Transfer wegen zu spät eingereichter Papiere ins Wasser.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Reds hoffen dennoch, Carvalho für die vereinbarten acht Millionen Euro verpflichten zu können, um eine Entschädigungsgebühr für Fulham zu umgehen. Am Ende der Saison läuft der Vertrag des 19-jährigen Mittelfeldtalents, das in 18 Saisonspielen an elf Treffern beteiligt ist, aus. Dem Vernehmen nach bringen sich unter anderem Borussia Dortmund und der FC Bayern beim englischen U18-Nationalspieler in Stellung.