M‘gladbach: Wolf vor dem Abflug

Die Zeit von Hannes Wolf bei Borussia Mönchengladbach ist allem Anschein nach zu Ende. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, steht der österreichische Offensivspieler vor einem Wintertransfer in die USA. Demzufolge wurde der Vertrag mit den Fohlen ein halbes Jahr vor Ende der Laufzeit aufgelöst. Weiter geht es für Wolf beim MLS-Klub New York City FC.

Am morgigen Samstag soll der 24-Jährige am Big Apple einen Vierjahresvertrag erhalten. „Für Hannes hat es in Mönchengladbach leider nicht mehr gepasst. Nun freut er sich auf die neue Aufgabe. Er hatte bei New York von Anfang an ein gutes Gefühl“, zitiert die ‚WAZ‘ Wolf-Berater Antonio Baotic. Die Gladbacher hatten zuletzt keine Verwendung mehr für den einst fast zehn Millionen Euro teuren Grazer, sparen aber zumindest noch dessen ausstehendes Gehalt.