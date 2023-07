Kudus-Poker bald beendet?

Mohammed Kudus steht auf dem Zettel des FC Chelsea. Die Blues möchten den 22-jährigen Ghanaer gerne verpflichten und stehen laut ‚The Athletic‘ kurz davor, über vertragliche Details mit dem offensiven Mittelfeldspieler einig zu werden. Bei Ajax Amsterdam hat Kudus noch einen Vertrag bis 2025, lehnt aber eine Verlängerung des Kontrakts ab und will wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein offizielles Angebot an den niederländischen Verein habe Chelsea noch nicht abgegeben, aber auch dort sollen Gespräche bereits stattgefunden haben. In der vergangenen Saison machte der junge Offensivspieler noch einmal mit 25 direkten Torbeteiligungen in 42 Pflichtspielen auf sich aufmerksam.

Lese-Tipp

Hudson-Odoi vor Italien-Wechsel