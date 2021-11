„Kirmes in Dortmund“ | Reals Nummer 1000

Gnadenloses Ajax

Natürlich beherrscht das turbulente Champions League-Duell zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam (1:3) die niederländische Sportpresse. „Ajax ist durch“, so die Schlagzeile des ‚Telegraaf‘, der einen „in der Schlussphase gnadenlosen“ niederländischen Meister sah. Die ‚AD‘ beschreibt den gestrigen Abend mit seinen vielen spektakulären Szenen und fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen als „Kirmes bei Borussia Dortmund“. Ein „verrücktes Duell“ war es auch für den ‚Volkskrant‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Dum-Dum-Tore“ reichen PSG nicht

Nach dem 2:2 gegen RB Leipzig hadern die französischen Zeitungen mit Paris St. Germain. „Paris macht sich das Leben schwer“, urteilt ‚Le Parisien‘ über das Remis, das sich PSG durch den späten Gegentreffer von Dominik Szoboszlai selbst einbrockte. „Trotz zweier Dum-Dum-Tore“, titelt die ‚L’Équipe‘ mit kreativer Beschreibung von Georginio Wijnaldums Doppelpack.

Benzema macht die 1000 voll

Einfach passend, dass einem verdienten Torjäger wie Karim Benzema diese Ehre gebührt: Das zwischenzeitliche 1:0 gegen Shakhtar Donetsk war der insgesamt 1000. Europapokal-Treffer in der ruhmreichen Geschichte von Real Madrid. Bühne frei für die Wortspiele der spanischen Presse: „Benzemil y una noches“, so die Schlagzeile der ‚Marca‘ („Mil y una noches“ ist die spanische Übersetzung von „Tausend und eine Nacht“). „Benze1000“ führt die ‚as‘ auf ihrem Cover. In der 61. Spielminute rundete der Franzose die Geschichte des Abends mit seinem zweiten Tor zum 2:1-Endstand ab.