Neuer Innenverteidiger: Drei Bundesliga-Stars im Chelsea-Visier

Die Verantwortlichen des FC Chelsea planen bereits für den Wintertransfermarkt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wollen die Blues einen Innenverteidiger mit starkem linken Fuß verpflichten und zeigen dabei Interesse an drei Bundesliga-Spielern.

Laut der in der Regel gut informierten Sport-Website stehen die Namen Evan N’Dicka (23/Eintracht Frankfurt), Piero Hincapié (20/Bayer Leverkusen) und Josko Gvardiol (20/RB Leipzig) auf der Chelsea-Liste. Mit Letztgenanntem waren die Londoner sich bereits im Sommer einig, konnten sich aber nicht mit dessen Klub einigen. Nach einer starken WM hat sich die Forderung der Leipziger nun noch einmal erhöht.

Hincapié ist noch bis 2026 an Leverkusen gebunden und dort Stammspieler. Folglich könnte auch der junge Ecuadorianer eine stattliche Ablöse kosten. Anders sieht das bei N’Dicka aus, dessen Vertrag in Frankfurt im Sommer ausläuft.

Favorit Badiashile

Aktueller Favorit von Chelsea ist dem Bericht zufolge aber ein Spieler, der nicht in der Bundesliga spielt: Benoît Badiashile von der AS Monaco. Eine Einigung gebe es noch nicht, könnte aber in den kommenden Wochen folgen. Als potenzielle Ablöse nennt ‚The Athletic‘ 35 Millionen Euro.