VfB erhöht Preis für González

Nicolás González (22) wird den VfB Stuttgart in der laufenden Transferperiode wohl nicht mehr verlassen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge würden die Schwaben den Argentinier nur ziehen lassen, wenn ein Angebot von mindestens 35 Millionen Euro eingeht. Der Vertrag des Stürmers beim VfB ist noch bis 2023 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang galten 20 Millionen Euro als Schmerzgrenze. Kurz vor Ablauf der Transferfrist erhöht sich die Forderung aber nun. Interesse am derzeit verletzten González hatten unter anderem Inter Mailand, der AC Milan, die AS Rom, Lazio Rom, Atalanta Bergamo, die SSC Neapel, Sampdoria Genua und Leeds United gezeigt. Zuletzt gab der VfL Wolfsburg laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro ab.