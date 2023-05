Lewandowski: „Ich kann in den Spiegel schauen“

Robert Lewandowski hat auf seinen Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona im vergangenen Sommer zurückgeblickt. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt der zweifache FIFA-Weltfußballer: „Viele Leute haben in dieser Saison darauf geschaut, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. In der nächsten Saison wird es solche Fragen nicht mehr geben. Ich kann selbst in den Spiegel schauen.“ Lewandowski hatten damals die Münchner Bemühungen um Erling Haaland als neuen Mittelstürmer verstimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittlerweile hat der Pole reflektiert: „Der Verein hatte seine Ziele und Strategien, das verstehe ich.“ Trotzdem wollte Lewandowski eine neue Herausforderung und ließ das im Bayern-Training zu Saison durchaus raushängen. Dazu sagt der 34-Jährige: „Die letzten Monate beim FC Bayern waren schwierig. Mein Abschied war mit vielen Emotionen verbunden, aber heute denke ich nur noch an das Gute.“ Mit Barcelona wurde Lewandowski auf Anhieb spanischer Meister und sichert sich aller Voraussicht nach auch die Torjägerkrone in La Liga.

Lese-Tipp

Neuer Stürmer: Gladbach holt Bayern-Talent Ranos