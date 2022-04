Kahn: Bayern kein Ausbildungsverein für Premier League

Der FC Bayern will auch in Zukunft keine Spieler für die Premier League ausbilden. Das erörtert Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn im Interview mit der ‚Sport Bild‘ und führt aus: „Wir stehen im Fünfjahresranking der UEFA momentan auf Platz eins. Wir haben in den letzten Jahren verglichen mit anderen europäischen Topklubs immer überperformt, was die sportlichen Erfolge im Vergleich zu den finanziellen Voraussetzungen betrifft.“

Ein Abrücken von den eigenen Zielen sei daher nicht angedacht, auch wenn die englischen Klubs künftig noch mehr Geld zur Verfügung haben werden. Der neue Premier League-Deal für die internationale TV-Vermarktung spült 2,1 Milliarden Euro in die Kassen englischer Vereine, die ohnehin schon wirtschaftliche Vorteile durch Investoren und den hochdotierten heimischen TV-Vertrag genießen.