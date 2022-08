Basel verleiht Djiga

Nasser Djiga wird in dieser Saison in Frankreich auflaufen. Wie der FC Basel offiziell bestätigt, wird der Innenverteidiger an den französischen Ligue 2-Klub Nîmes Olympique verliehen.

Wie die Eidgenossen weiter berichten, besteht keine Kaufoption. In Basel steht der 19-Jährige aus Burkina Faso noch bis 2025 unter Vertrag.