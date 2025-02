Schalke: Übernimmt Boldt?

Auf der Suche nach einem Sportvorstand hat der FC Schalke 04 seinen Kandidatenkreis um einen weiteren Namen ergänzt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht Jonas Boldt auf der Liste der Knappen. Einen Namen machte sich der 43-Jährige bei Bayer 04 Leverkusen, zuletzt war er für den Hamburger SV tätig, den er finanziell sanierte, ehe er letztendlich wiederholt am Aufstieg scheiterte. Boldt, im Mai beim HSV freigestellt, besitzt bei den Rothosen noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2025.

Kein Kandidat mehr ist dagegen Oliver Ruhnert. Der Ex-Boss von Union Berlin, der mittlerweile in der Politik tätig ist, steht für das Amt in Gelsenkirchen nicht zur Verfügung. Dennoch ist man auf Schalke zuversichtlich, bald den passenden Kandidaten zu finden. Dabei möchte der Zweitligist jedoch nichts überstürzen. In einem Interview auf der Schalker Homepage erklärt Aufsichtsratsboss Axel Hefer: „Wir haben keinen kurzfristigen Handlungsdruck. Wir haben uns im Herbst den akuten Problemen mit konsequenten Entscheidungen – neuer Trainer, Youri Mulder als Direktor Profifußball – gestellt. Das hat die Suche verändert, das kann man so offen sagen.“