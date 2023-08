BVB: Klub nimmt Kontakt zu Hazard auf

Thorgan Hazard bietet sich bei einem Klub aus Frankreich ein Ausweg bei Borussia Dortmund. Wie ‚Sport1‘ berichtet, hat die AS Monaco die Fühler nach dem Belgier ausgestreckt. Dem Bericht zufolge haben die Monegassen Kontakt zum Umfeld des 30-jährigen Flügelspielers aufgenommen. Sonderlich überzeugt vom Wechsel ins Fürstentum ist Hazard dem Bericht zufolge aber nicht.

Zuletzt machten auch Gerüchte um Royal Antwerpen und Fenerbahce die Runde beim Rechtsfuß, der beim BVB immer mehr auf das Abstellgleis geraten ist.

Hazard ist an die Borussia nur noch bis nächstes Jahr vertraglich gebunden. Dementsprechend würden die Schwarz-Gelben dem Offensivspieler bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen. Die Ablöseforderung der Dortmunder liegt dem Vernehmen nach bei zwei Millionen Euro. Die vergangene Rückrunde verbrachte Hazard auf Leihbasis bei der PSV Eindhoven, konnte aber mit zwei Treffern in 13 Einsätzen nur wenig Akzente setzen.