Everton will Bayern-Kandidat Aarons

Der FC Everton zeigt laut englischen Medien konkretes Interesse an Max Aarons. Die ‚Times‘ berichtet, dass die Toffees den Rechtsverteidiger im Sommer an Bord holen wollen. Das große Problem sind die rund 35 Millionen Euro, die Norwich City als Ablöse fordert. Everton will den Preis noch nach unten drücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Zweitligist Norwich, der kurz vor der Rückkehr in die Premier League steht, besitzt Aarons einen Vertrag bis 2024. Ein Thema ist der 21-jährige englische U21-Nationalspieler auch beim FC Bayern. Die Münchner sollen bereits erste Gespräche geführt haben.