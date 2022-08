Uniteds neuer „Krieger“ | Inters Traumsturm „Lu-La“

Casemiro – Uniteds neuer „Krieger“

Das strauchelnde Manchester United will mit der Verpflichtung von Casemiro den Sorgen im defensiven Mittelfeld ein Ende bereiten. Nun heißt es „Case for the Defence“ bei den Red Devils, wie die ‚Manchester Evening News‘ in ihrer heutigen Ausgabe titelt. Der wuchtige Sechser soll United die Härte und den notwendigen Biss auf dem Rasen bringen, die im roten Teil von Manchester dieser Tage vermisst werden. Speziell für Raphaël Varane ist es ein freudiges Wiedersehen eines alten Weggefährten. „Varane heißt seinen Krieger-Kumpel bei den Reds willkommen“, schreibt die englische Tageszeitung weiter. Noch vor einem Jahr hatten sich die Defensivspezialisten bei Real Madrid „Lebewohl“ sagen müssen. In Manchester wiedervereint gilt es für das ehemals königliche Duo, United nach einem desaströsen Ligastart wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Inters Traumsturm „Lu-La“

Während sich United auf der Insel noch auf der Suche nach sich selbst befindet, laufen die Dinge bei Inter Mailand umso runder. Der italienische Vizemeister durfte sein wiedervereintes Sturm-Duo Lautaro Martínez und Romelu Lukaku bejubeln. Beim jüngsten 3:0-Erfolg gegen Spezia Calcio bewies das Sturmpaar blindes Verständnis, als Neuzugang Lukaku seinem Teamkollegen eine maßgeschneiderte Flanke per Kopf auf den Fuß servierte und Lautaro ansatzlos das Netz zappeln ließ. „Schau dir Lu-La an“, empfiehlt die ‚Gazzetta dello Sport‘ heute auf ihrem Cover. Als „vielfältiges Inter“ beschreibt der ‚Corriere dello Sport‘ die Leistung der Nerazzurri in seiner Sonntagsausgabe. Trainer Simone Inzaghi durfte mit den drei verschiedenen Torschützen „Lautaro, Calhanoglu und Correa lächeln“, so das italienische Fachblatt weiter.

Umtiti zum Aufsteiger?

Der FC Barcelona könnte nach zuletzt gescheiterten Versuchen nun doch noch einen Abnehmer für Samuel Umtiti finden. Der italienische Aufsteiger US Lecce ist drauf und dran, den verletzungsgeplagten Franzosen auszuleihen. „Umtiti, ausgeliehen an Lecce und Barça übernimmt sein Gehalt“, lautet eine der heutigen Schlagzeilen der katalanischen ‚Sport‘. Lecce zeigt sich bereit, verschiedene Prämien zu zahlen, die stark an die Leistungen des Abwehrspielers geknüpft sind. Bereits „Anfang nächster Woche soll Umtiti nach Italien reisen, um den Medizincheck zu absolvieren und sich seinem neuen Team anzuschließen“, schreibt das Fachblatt weiter. Ein Wechsel nach Italien könnte somit zeitnah vonstattengehen.