FC Bayern: Demichelis-Nachfolge geklärt

Die zweite Mannschaft des FC Bayern kann schon bald einen neuen Trainer präsentieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll Holger Seitz im Januar die Nachfolge von Martin Demichelis antreten. Der Argentinier wiederum steht vor einem Engagement bei seinem Heimatklub River Plate.

Für Seitz wäre es bereits die zweite Amtszeit in dieser Funktion. Mit der Zweitvertretung des Rekordmeisters gelang ihm 2019 der Aufstieg in die dritte Liga. 2021 wechselte der 48-Jährige ins Nachwuchsleistungszentrum, nun steht offenbar die Rückkehr in seinen alten Job an.