Leipzig: Früherer Zugriff auf Vandevoordt

Mitte April gab RB Leipzig bekannt, dass Torwart-Talent Maarten Vandevoordt sich den Sachsen zur Saison 2024/25 anschließen wird. Nach Informationen von ‚Sky‘ könnte RB den 20-jährigen Belgier vom KRC Genk auch schon im Sommer 2023 per Klausel an Bord holen.

Die Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro bliebe in diesem Fall unverändert. Der U21-Nationalspieler ist in Genk die Nummer eins, bestritt in dieser Saison 47 Pflichtspiele.