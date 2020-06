Dortmunds Plan mit Reyna

„Er wird noch Großes erreichen. Wir sind in Gesprächen und werden ihn länger an uns binden, sobald er volljährig ist. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die wir weiterführen wollen.“ Am gestrigen Donnerstag stellte Sportdirektor Michael Zorc klar, mit Top-Talent Giovanni Reyna verlängern zu wollen.

Das aktuelle Arbeitspapier des 17-jährigen Senkrechtstarters ist noch bis 2021 datiert. Der ‚kicker‘ hatte schon vor Wochen enthüllt, dass an Reynas 18. Geburtstag im November eine vorverhandelte Verlängerung bis 2023 erfolgt. Genug ist das dem BVB aber noch nicht.

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass der Vizemeister Reyna „mindestens bis 2024, gerne auch noch ein Jahr länger“ an sich binden will. Schließlich ist man absolut überzeugt von den Qualitäten des US-Amerikaners, der seit Januar zu 17 Teileinsätzen bei den Profis kam. Beim jüngsten 2:0-Sieg in Leipzig bereitete er den Führungstreffer durch Erling Haaland mustergültig vor.