Nach WM-Aus: Mané meldet sich zu Wort

Sadio Mané hat erstmals nach seinem WM-Aus das Wort ergriffen. Auf Instagram schreibt der Superstar der senegalesischen Nationalmannschaft: „Viele von euch haben mir nach meiner Verletzung ihre Unterstützung zugesagt. Gott sei dank ist meine Operation, der ich mich zur Wochenmitte unterziehen musste, gut verlaufen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, meine Dankbarkeit auszudrücken.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vorletzten Spiel des FC Bayern vor der WM-Pause verletzte sich Mané am Wadenbeinköpfchen, sodass er die Teilnahme am Turnier in Katar absagen musste. Seinem Team wünscht der 30-jährige Linksaußen nun natürlich nur das Beste: „Ich bin mir sicher, dass die Löwen über sich hinauswachsen und jedes Spiel wie ein echtes Endspiel angehen werden.“ Am heutigen Montag (17 Uhr) trifft der Senegal zum Auftakt auf die Niederlande.