Hoeneß-Veto gegen Müller-Wechsel

Unter anderem Uli Hoeneß ist es zu verdanken, dass Thomas Müller am gestrigen Dienstag seine achte Meisterschaft in Folge feiern durfte. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, verhinderte der frühere Bayern-Präsident Ende des vergangenen Jahres einen Wechsel der Identifikationsfigur und legte in Abstimmung mit Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic sein Veto gegen den Verkauf ein.

Stein des Anstoßes war die fehlende Wertschätzung von Flick-Vorgänger Niko Kovac. „Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen“, hatte der nach wie vor vereinslose Übungsleiter zur Situation des 30-Jährigen gesagt. Schon für den Winter plante Müller seinen Abschied. Spätestens aber im Sommer wollte er die Bayern verlassen. Unter Flick ist der Offensivspieler aus der Startaufstellung nicht mehr wegzudenken. Insgesamt kommt der Weltmeister in dieser Spielzeit auf 43 Einsätze und war an herausragenden 35 Treffern direkt beteiligt.