Konkurrenz ausgestochen: Bochum bedient sich in der Ligue 1

Mit Samuel Bamba (20/Borussia Dortmund) hat der VfL Bochum vor kurzem den ersten Sommerneuzugang vorgestellt. Nach Informationen der ‚Bild‘ tütet der Bundesligist zeitnah einen weiteren Transfer ein – mit deutlich mehr Erfahrung.

Laut dem Boulevardblatt gewinnt der VfL das Rennen um Ibrahima Sissoko. Der großgewachsene Sechser (1,93 Meter) wechselt demzufolge mit Ablaufen seines Arbeitspapieres ablösefrei von Racing Straßburg in den Ruhrpott. Bereits am gestrigen Sonntagabend berichtete die französische FT-Partnerseite Foot Mercato vom bevorstehenden Bundesliga-Wechsel.

Die Westfalen setzen sich im Poker um den malischen Nationalspieler (ein Länderspiel) unter anderem gegen zwei Ligarivalen durch. Die ‚Bild‘ berichtet weiter, dass auch der FC Augsburg sowie Borussia Mönchengladbach die Fühler ausgestreckt hatten.

Der Zuschlag geht nun an die Bochumer, die in der abgelaufenen Saison nur haarscharf dem Abstieg entgangen sind. In der abgelaufenen Spielzeit stellte der VfL mit 74 Gegentreffern die zweitschlechteste Defensive der Liga. Sissoko, der mit seinen 26 Jahren bereits 179 Ligue 1-Partien auf dem Buckel hat, soll den Abwehrverbund mit seiner Zweikampfstärke stabilisieren.