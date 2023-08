Galatasaray: Zaniolo in die Premier League?

Für Nicolò Zaniolo könnte das Kapitel Galatasaray nach einem halben Jahr schon wieder zu Ende gehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, steigt Aston Villa in das Rennen um den offensiven Mittelfeldspieler ein. Dem Journalisten zufolge steht der 24-Jährige ganz oben auf der Einkaufsliste des Premier League-Vereins.

Zaniolo war erst im Februar in Folge eines Transferdramas für kolportierte 15 Millionen Euro nach Istanbul gewechselt. Nun winkt dem Linksfuß die Rückkehr in eine der fünf europäischen Topligen: Auch in der Bundesliga weckt der 13-fache Nationalspieler Begehrlichkeiten. RB Leipzig soll bereits Kontakt mit dem türkischen Spitzenklub aufgenommen haben, um über einen Transfer zu eruieren. Dem Vernehmen nach ist in dem bis 2027 datierten Arbeitspapier des Italieners eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verankert.