Traumtor & Lob vom Boss: FCB-Talent Aznou drängt sich auf

Es war ein Schuss wie ein Strich aus einem unmöglichen Winkel. Der Führungstreffer von Adam Aznou (18) für die U19 des FC Bayern im Auftaktspiel der UEFA Youth League gegen Dinamo Zagreb (2:1) kann sich wirklich sehen lassen. In den sozialen Netzwerken ging der Treffer in kürzester Zeit viral und viele User fragten sich, ob der Linksverteidiger das wirklich im Sinn hatte, als er den Ball links vom Strafraum und kurz vor der Grundlinie stehend in Richtung Tor abfeuerte.

So auch der spanische EM-Star Lamine Yamal (17), der den Instagram-Post seines Kumpels Aznou einfach mit „Absicht?“ kommentierte. Beide Youngster kennen sich aus Jugendjahren in La Masia, der Akademie des FC Barcelona. Während Yamal den großen Durchbruch schon geschafft hat und bei den Katalanen unumstrittener Stammspieler ist, wartet Aznou seit seinem Wechsel nach München vor zwei Jahren noch auf seinen ersten Profi-Einsatz – dieser ist jedoch nur noch eine Frage der Zeit.

Offensivstarker Außenverteidiger

Der junge Außenverteidiger besitzt beim Rekordmeister bereits einen Profivertrag bis 2027 und spielt aktuell noch für die Zweitvertretung des Klubs. Der Marokkaner steht allerdings in dieser Saison im Kader der Profimannschaft und wusste in den Saisonvorbereitungsspielen mehrfach zu gefallen, lief bei einigen in der Startformation auf. Der Linksfuß ist sehr flexibel einsetzbar und kann auf beiden Außenverteidiger-Positionen spielen, dazu auch im linken Mittelfeld oder gar als Linksaußen.

Die Stärken Aznous liegen vor allem in der Offensive. In den Testspielen vor Saisonstart bereitete der Nachwuchsspieler vom Flügel aus mehrere Treffer vor. „Adam ist flink, technisch versiert und spielstark“, beschrieb der ehemalige Nachwuchschef des Rekordmeisters Holger Seitz, den damaligen Neuzugang. Besonders gefährlich sind die präzisen Flanken des Außenbahnspielers, der jedoch in der Defensive nach Ansicht seiner Trainer noch Nachholbedarf hat.

Starkes Nationalelf-Debüt

Vor kurzem feierte Aznou im Spiel gegen Lesotho (1:0) sein Debüt für die marokkanische Nationalmannschaft. Auch dort wusste das Talent auf Anhieb zu überzeugen, schaltete sich von der linken Defensivseite häufig in die Angriffe ein und wurde zum ‚Man of the match‘ gewählt. „Es war ein unheimlich schönes Erlebnis, erstmals für die A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Auch meine Familie war mit dabei und hat mich im Stadion unterstützt. Ich werde diesen Tag für immer in Erinnerung behalten, es war wie im Traum“, so Aznou.

Nun soll auf das Nationalelf-Debüt auch so schnell wie möglich das im Klubtrikot folgen. Profitieren könnte Aznou dabei von den Verletzungen der etatmäßigen Rechtsverteidiger Josip Stanisic (Innenmeniskusriss) und Sacha Boey (Innenbandriss), auf die Trainer Vincent Kompany noch eine Weile verzichten muss. Intern, so ist zu hören, wird dem Marokkaner zugetraut, in die Fußstapfen von Alphonso Davies zu treten, der den Verein spätestens im kommenden Sommer wohl verlassen wird. Wenn es nach Aznou selbst geht, soll es aber nicht mehr so lange dauern.

Freund stellt Profi-Einsätze in Aussicht

Diese Meinung vertritt auch Bayerns Sportdirektor Christoph Freund, der die Leistung von Aznou in der Youth League genau beobachtet hat und gegenüber ‚Sky‘ erklärt: „Grundsätzlich entwickelt er sich richtig gut. Er trainiert hart. Adam ist ein außergewöhnlicher Spieler. Seine Entwicklung in den letzten fünf, sechs Monaten war richtig, richtig gut. Wir hoffen natürlich, ihn auch in der ersten Mannschaft zu sehen. Es fehlt nicht viel, er ist sehr nah dran.“ Auch dank Traumtoren in der Youth League.