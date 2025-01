Köln trifft sich mit BVB-Stürmer

Julian Hettwer bleibt ein Haupt-Transferziel des 1. FC Köln. Wie der ‚Express‘ berichtet, haben sich Vertreter des Zweitligisten am vergangenen Mittwoch mit der Spielerseite in der Domstadt getroffen, um einen ablösefreien Sommer-Wechsel auszuloten. Bereits seit einigen Monaten ist der FC am Topscorer der dritten Liga (elf Tore und sechs Vorlagen in 18 Partien) dran, ließ den Angreifer aus der Zweitvertretung von Borussia Dortmund bereits mehrfach beobachten. Der Tabellenführer des Unterhauses soll laut dem Bericht bei Hettwer in der engeren Auswahl stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn Köln ist nicht alleine mit dem Interesse an dem 21-Jährigen, der aus der Jugend des MSV Duisburg stammt. Mehrere Ligakonkurrenten wie Greuther Fürth haben den Flügelstürmer ebenfalls im Visier, auch die Bundesligisten VfL Bochum, FC Augsburg und 1. FC Heidenheim wurden mit Hettwer in Verbindung gebracht. Insgesamt sollen laut ‚Express‘ rund ein Dutzend Klubs um die Dienste des Torjägers buhlen. Auch eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags in Dortmund ist weiterhin nicht ausgeschlossen, aber nur unter der Bedingung, dass er eine klare Perspektive im Profiteam erhält. Hettwer will in der Zukunftsfrage nichts übers Knie brechen, eine endgültige Entscheidung soll nicht vor März fallen.