Ex-Schalker Gregoritsch: „Ansprüche passten nicht zur Wirklichkeit“

Angreifer Michael Gregoritsch vom FC Augsburg hat sich kritisch über seine Zeit beim FC Schalke 04 in der vergangenen Saison geäußert: „Wir haben als Mannschaft nicht gut funktioniert. Ich habe meine Leistung nicht gebracht. Durch die Größe des Vereins und die gute Hinrunde haben die Ansprüche nicht zur Realität gepasst. Wir haben nichts mehr auf den Platz gebracht, es war viel zu wenig“, so Gregoritsch gegenüber der ‚Sport Bild‘. Der 26-jährige Österreicher war in der Winterpause der zurückliegenden Spielzeit auf Leihbasis zu den Königsblauen gewechselt, nachdem er sich in Augsburg mit dem damaligen Trainer Martin Schmidt überworfen hatte.

Über seine Rückkehr zu den bayrischen Schwaben ist Gregoritsch froh: „Nach dem letzten Jahr war es gut, in ein Umfeld zu kommen, das ruhig ist, mir Sicherheit bietet. Man muss ehrlich sein: Der Trainerwechsel zu Heiko Herrlich, von dem ich viel Vertrauen bekommen habe, war für meine Ausgangssituation sicher gut, weil ein neuer Coach unbefangen ist.“ Auch sportlich gesehen läuft es für den österreichischen Nationalspieler in Augsburg wieder runder. In der laufenden Saison stand er bisher in jedem Spiel auf dem Platz und konnte bereits einen Torerfolg verbuchen.